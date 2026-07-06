Термін швидко спливає: коли 17-річні юнаки мають стати на військовий облік

Облік 17-річних юнаків / © Міністерство оборони

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В Україні юнаки 2009 року народження мають стати на військовий облік онлайн до кінця липня. Стати на військовий облік можна дистанційно. Зокрема, за допомогою застосунку «Резерв+». У батьків 17-річних юнаків є термін до 31 липня.

Про це пишуть у Міністерстві оборони України.

Юнаки 2009 року народження мають стати на військовий облік до кінця липня

Оформлення обліку онлайн дозволяє пройти обов’язкову процедуру без потреби йти з підлітком до ТЦК. Також, якщо оформити облік онлайн, можна уникнути черг та паперової бюрократії.

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Вже з 1 серпня умови кардинально зміняться: стати на облік підліткам-хлопцям можна буде лише під час особистого візиту до ТЦК та СП.

Щоб скористатися онлайн-послугою в застосунку «Резерв+», необхідно виконати кілька кроків:

встановіть «Резерв+» або оновіть застосунок;

авторизуйтеся через BankID та оберіть опцію «Стати на облік»;

перевірте інформацію та натисніть кнопку «Стати на облік»;

дочекайтеся автоматичного опрацювання запиту.

Після завершення процедури та взяття підлітка 2009 року народження на облік у системі згенерується цифровий код Резерв ID, а статус користувача зміниться на «Призовник».

Розробники та профільні відомства окремо наголошують:

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«Взяття на військовий облік не означає призову на військову службу».

Взяття підлітків на облік необхідне насамперед для отримання офіційного військово-облікового документа. А наявність такого документа є обов’язковою у багатьох повсякденних ситуаціях, зокрема під час вступу до закладів освіти, працевлаштування, оформлення документів чи отримання державних послуг.

Чи штрафують батьків, якщо юнаки не стоять на військовому обліку

Нагадаємо, в Україні юнаки 2009 року народження, яким 2026 року виповнюється 17 років, зобов’язані стати на військовий облік призовників до 31 липня.

Як роз’яснила адвокатка Катерина Аніщенко, пройти процедуру можна дистанційно через застосунок «Резерв+» або особисто в ТЦК за місцем проживання. Для особистого візиту потрібен пакет документів (паспорт, код, свідоцтво про народження, документи про освіту, фото та довідка з навчання), проте проходити військово-лікарську комісію на цьому етапі не потрібно.

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За порушення правил обліку передбачена адміністративна відповідальність, хоча випадків притягнення батьків до відповідальності наразі не зафіксовано.

Значну роль у процесі відіграють школи та коледжі, які зобов’язані передавати дані про учнів до ТЦК та координувати їхнє направлення. Водночас юристка наголошує, що така звірка з боку навчального закладу є лише частиною процесу і не звільняє підлітків від обов’язку пройти реєстрацію самостійно.

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