Термінали для ФОПів 1-ї групи відтермінували: Свириденко пояснила причину

Термінал / © pixabay.com

Кабінет міністрів України переніс терміни обов’язкового впровадження платіжних терміналів для підприємців першої групи. Нові правила почнуть діяти лише за три місяці після завершення воєнного стану.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Рішення ухвалили у відповідь на звернення малого бізнесу, для якого обслуговування POS-терміналів сьогодні створює додатковий фінансовий тиск. Це дасть можливість найдрібнішим підприємцям працювати й зберігати дохід в умовах війни, перебоїв з електропостачанням та логістичних обмежень», — пояснила Юлія Свириденко.

Крім того, вона зазначила, цей крок надає бізнесу необхідний час для адаптації. У майбутньому підприємці зможуть без поспіху обрати найбільш вигідний для себе формат безготівкових розрахунків, зокрема традиційні POS-термінали, мобільні застосунки та оплата за допомогою QR-кодів.

Нагадаємо, від 2025 року за новими правилами для ФОПів навіть маленькі магазинчики у селищах та селах повинні мати термінали для розрахунку банківською карткою. Інакше — штраф.

Раніше ми писали, що від 1 січня 2026 року в Україні зростуть податки для ФОПів.