ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
269
Час на прочитання
1 хв

Термінали для ФОПів 1-ї групи відтермінували: Свириденко пояснила причину

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про відтермінування платіжних терміналів для малого бізнесу.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Термінал

Термінал / © pixabay.com

Кабінет міністрів України переніс терміни обов’язкового впровадження платіжних терміналів для підприємців першої групи. Нові правила почнуть діяти лише за три місяці після завершення воєнного стану.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Рішення ухвалили у відповідь на звернення малого бізнесу, для якого обслуговування POS-терміналів сьогодні створює додатковий фінансовий тиск. Це дасть можливість найдрібнішим підприємцям працювати й зберігати дохід в умовах війни, перебоїв з електропостачанням та логістичних обмежень», — пояснила Юлія Свириденко.

Крім того, вона зазначила, цей крок надає бізнесу необхідний час для адаптації. У майбутньому підприємці зможуть без поспіху обрати найбільш вигідний для себе формат безготівкових розрахунків, зокрема традиційні POS-термінали, мобільні застосунки та оплата за допомогою QR-кодів.

Нагадаємо, від 2025 року за новими правилами для ФОПів навіть маленькі магазинчики у селищах та селах повинні мати термінали для розрахунку банківською карткою. Інакше — штраф.

Раніше ми писали, що від 1 січня 2026 року в Україні зростуть податки для ФОПів.

Дата публікації
Кількість переглядів
269
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie