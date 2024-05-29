Терміни оновлення даних в ТЦК хочуть змінити: в Раді зареєстрували законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується збільшити термін оновлення даних для військовозобовʼязаних до 150 днів.

Так, проєкт закону про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку” щодо продовження строку оновлення військово-облікових даних зареєстровано під номером 11305 сьогодні, 29 травня.

Нагадаємо, перед цим, 28 травня нардеп Володимир Арʼєв, який є співавтором законопроєкту №11305, повідомляв в ефірі одного з українських телеканалів, що у ВР зареєструють законопроєкт з пропозицією збільшити термін оновлення даних військовозобов’язаних з 60 до 150 днів.

Нардеп зазначив, що усіх військовозобов'язаних просто не встигнуть прийняти у ТЦК.

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