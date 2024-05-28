Терміни підготовки мобілізованих: у Міноборони відповіли, скільки триватиме навчання

В Україні не скорочуватимуть термін підготовки мобілізованих. Навчання й надалі відбуватимуться відповідно до законодавства.

Про це пише "Уніан" із посиланням на коментар Міністерства оборони України.

Там спростували інформацію народного депутата Валентина Наливайченка щодо зменшення термінів підготовки мобілізованих і заявили, що строки підготовки залишаються без змін. Все й надалі буде відбуватися відповідно до законодавства.

Скільки триває підготовка мобілізованих: поетапно

За інформацією Міноборони, підготовка військових складається з трьох етапів:

БЗВП (базова загальновійськова підготовка) - 30 діб згідно закону України;

фахова підготовка в залежності від військово-обліковоЇ спеціальності - від 14 діб до 50 діб.;

колективна підготовка до 15 діб.

Нагадаємо, що напередодні нардеп Валентин Наливайченко заявив, що в Україні скорочують терміни підготовки мобілізованих з 2 до 1,5 місяця. За його словами, через те, що до навчальних центрів потрапляє велика кількість людей. Він також зазначив, що новобранців не можуть відправити навчатися за кордон, оскільки "в Європі ніколи не навчали щойно мобілізованих, тобто не фахових військових".

Раніше, 18 травня 2024 року, новий закон про мобілізацію набув чинності.

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