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"Терміни постачання виправдані": посол Мельник заявив, що найновіша німецька ППО IRIS-T приїде до України у жовтні

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"Терміни постачання виправдані": посол Мельник заявив, що найновіша німецька ППО IRIS-T приїде до України у жовтні

Фото: commons.wikimedia.org

Система ППО IRIS-T восени допоможе прикрити Київ, а через 3-4 роки убезпечить інші міста та важливі об'єкти України від ракетних ударів.

Посол України у Німеччині Андрій Мельник зазначив, що виробництво системи для України завершиться наприкінці літа, потім пройде навчання, а постачання IRIS-T відбудеться у жовтні.

Про це Мельник розповів у інтерв’ю НВ.

"Система IRIS-T - єдине, за що я подякував і канцлеру, і уряду за останні місяці. Ця система найкрутіша у світі. Її можна порівняти з американським Patriot. Це німецький продукт. Прорив у тому, що це перша зброя не старого зразка, а найновішого", – сказав посол.

Мельник каже, що в цьому випадку довгі терміни постачання виправдані, оскільки систему для України лише виробляють.

Нагадаємо, посол України у Німеччині Андрій Мельник повідомив, що ФРН збирається доставити Україні гаубиці Panzerhaubitze 2000 близько 22 червня. Водночас, попри обіцянки, Німеччина досі не передала Україні жодну одиницю важкої зброї.

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