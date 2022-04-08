Термінів наступної зустрічі немає: Подоляк про перемовини України та Росії

Назвати терміни переговорів зараз було б неправильно, заявив радник голови Офісу президента.

Термінів наступної зустрічі перемовин української делегації з російською - немає.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"На жаль, війна не має конкретних термінів: ми до цього дня досягнемо цього і цього. Так само, як і переговорний процес, основні, фундаментальні положення якого залежать від ситуації на фронтах", - сказав він.

Він зазначив, що Збройні сили України забезпечують українській владі "максимально комфортні умови для переговорів".

"Головнокомандувач Залужний вартий ста російських генералів, і ЗСУ під його керівництвом забезпечують нам максимально комфортні умови для переговорів (звичайно, "комфортні" з урахуванням всіх тих трагедій, які відбуваються). Вони дозволяють нам пропонувати якісь формули, жорстко наполягати на їх імплементації", - сказав Подоляк.

Утім, за його словами, назвати терміни переговорів, з урахуванням того, що інтенсивність бойових дій не зменшується, а навпаки наростає, "зараз було б неправильно".

"Я розумію, що в Україні дуже багато хто любить говорити: через два тижні щось вже закінчиться, через день щось візьмемо тощо. Цю хворобу вже треба якось вилікувати. Шість тижнів важкого протистояння з РФ повинні б уже навчити людей якоїсь скромності, відмови від спроб традиційно хайпонути і зібрати додаткові лайки. В Україні занадто багато героїв, які сидять в тіні, але дійсно тягнуть нашу країну до перемоги, і занадто багато фанфаронів, які дозволяють собі давати конкретні дати, коли щось буде відбуватися, де ми виграємо і де програємо. Цього треба позбавлятися", - підсумував він.

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