"Терміново! Мобілізація!": Залужний, Умєров і нардепи взялися за законопроєкт – огляд новин

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки у закритому режимі впродовж трьох днів розглядатиме законопроєкт. Разом із посиленням процесу мобілізації до ЗСУ в Україні можуть змінитися і правила бронювання військовозобов'язаних. Умова проста – вихід із тіні й сплата податків. Зазнали змін і правила перетину кордону народними обранцями.

Чи зможуть тепер депутати "працювати” на лазурних узбережжях, що буде з "фішкою" від влади про відстрочку "за гроші" та які пункти скандального законопроєкту можуть змінити – дивіться в ексклюзиві Вікторії Панченко на TSN.UA.

Робота кипить

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія у своїх соцмережах вже повідомив про початок обговорення скандального мобілізаційного законопроєкту у комітеті та важливих зацікавлених сторін, що доєдналися до засідання.

"Сьогодні на комітеті розпочали розгляд нового закону про мобілізацію. Обговорення разом з командуванням ЗСУ та представниками Міністерства Оборони буде тривати декілька днів. У депутатів від виборців є багато питань стосовно мобілізації, тож для відповідей на комітет приїхали Залужний, Шаптала та міністр Умєров"

Скандальні норми законопроєкту

Цікаво, що цей законопроєкт критикували не тільки у суспільстві, але й представники влади. Нагадаємо, що серед скандальних норм законопроєкту про мобілізацію, які викликали найбільше обговорень і критики, – обмеження прав осіб, які уникають призову, зокрема, блокування банківських рахунків, обмеження права розпоряджатися рухомим і нерухомим майном, демобілізацію через 36 місяців, запровадження електронних повісток та скасування відстрочки для осіб з інвалідністю ІІІ групи. Чи не першим серед представників влади критику на адресу нового законопроєкту висловив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Якщо людина офіційно володіє, наприклад, будинком, то не можемо ми на рівні закону заборонити їй продати цей будинок або купити інший. Це прямо суперечитиме Конституції. Так, є норма, яка прямо дозволяє обмежувати права в умовах воєнного стану, але ці права не можуть бути обмежені нескінченно".

Про "роботу над помилками" у мобілізаційному законопроєкті говорив і радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі загальнонаціонального марафону "Єдині новини". Так що є надія на те, що норми скандального документа будуть не такими драконівськими.

"Це дуже добре, що на рівні Генштабу, Міноборони, Мінфіну чи Кабміну в цілому, на рівні профільних комітетів Ради, на рівні експертного середовища відбувається дискусія. Це правильно. Тому що юридичні зміни треба внести в цей закон, тобто мається на увазі через відповідний законопроєкт. Чи буде він в такому вигляді? Ні. Безумовно, для того і вноситься певний законопроєкт - для обговорення. Після того, як буде все враховано, будуть внесені відповідні зміни, і ми отримаємо більш-менш оптимальний законопроєкт, який враховує, що в нас довга, масштабна, інтенсивна війна, і РФ не буде десь там зупинятись, вона буде тиснути, доки не програє цю війну. Маємо це все враховувати".

Законопроєкт доопрацюють

У ЗМІ вже з’явилася інформація, що із законопроєкту таки можуть прибрати найбільш скандальні пункти про заборону для ухилянтів на операції з нерухомістю, керування авто та використання коштів. Також заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що була дискусія про скасування відстрочки для людей з інвалідністю ІІІ групи.

"Або воюєш, або працюєш"

Ну а поки суспільство чекає на фінальну версію документа Офіс президента, Кабінет міністрів та народні депутати розглядають ще одну "фішку" оновлення механізму мобілізації. Новація полягатиме в бронюванні військовозобов’язаних, які сплачують податки. Про такий концепт написало видання Форбс. Суть пропозиції проста: заплатив гроші – отримав відстрочку. Фізособи сплачують мінімально визначену суму податку на місяць – поки йдеться про 6-ть тисяч гривень. Щоб заплатити таку суму ваш оклад має бути мінімум 33 400 гривень. Тобто на руки ви отримаєте 26 900 зарплати, оскільки найманий працівник також сплачує 1,5 відсотка військового збору. Ще 22% від розміру окладу має сплатити роботодавець у якості єдиного соціального внеску.

Також звучала пропозиція – поріг офіційної зарплати від 35 000 гривень, що майже відповідає першому варіанту. Третій параметр: на бронювання може розраховувати співробітник, за якого роботодавець платить близько чотирнадцяти з половиною тисяч грн ЄСВ. Це відповідає окладу у 66 000 гривень. Важлива деталь - принцип може бути розповсюджений на ФОП, але чіткі критерії для цієї групи поки невідомі.

А от якщо ви IT-шник, то сумою у 6 тисяч гривень не відкупитесь. Хоча вибір буде – або ви сплачуєте податок на прибуток у 18% відсотків, або податок на виведений капітал у 9%. У цьому разі еквівалент зарплати становить 3 200 доларів.

Звичайно, ці норми законопроєкту не змогла оминути і депутатка Мар'яна Безугла. У своїх соцмережах нардепка вже запустила голосування – чи готове суспільство платити за бронь від мобілізації? Але суму чека чомусь зазначила захмарну – 200 тисяч гривень. Коментарі під постом говорять самі за себе.

А от у телеграм-каналі нардепки підписники виявилися більш платоспроможними. На момент публікації відео 50% підтримали ініціативу, інші 50 – були проти.

Хоча, така сума для більшості українців просто не досяжна. Адже добра частина суспільства отримує мінімалку. Навіть ті, хто має середню по країні зарплату, навряд чи, зможуть дозволити собі "купити" відстрочку, навіть якщо це буде офіційно. Їх зарплати просто не дотягують до таких цифр.

Бронювання "за гроші"

Багато питань викликає і сам механізм здійснення бронювання. Як пише Forbes, вся ця історія має відбуватися через синхронізацію державних реєстрів. Якщо ви сплатите податки у потрібному обсязі і у вас все в порядку з документами, у системі "Оберіг" генерується QR-код про бронювання. Він діє 45 днів. Однак треба враховувати, що мобілізаційний закон ще не ухвалено. Про реєстри та законодавчі норми, де панує хаос, годі й говорити. Простий приклад – зараз звітність подається до Податкової служби раз на квартал, а не раз на місяць, як пропонують це робити для офіційного бронювання військовозобов’язаних. На жаль, поки що, маємо більше питань, аніж відповідей.

Депутатам за кордон – зась?

Але, казати про те, що ВР не працює взагалі, точно не можна. Для народних депутатів з нового року запровадили нові правила міграційних процесів через кордон:

Нардепів можуть не випустити за кордон, якщо вони не отримали інструктажу в МЗС. Відмовити можуть у разі порушення строків попередніх відряджень, не погоджених поїздок до інших країн (це коли депутат поїхав по роботі на три дні, а потім чкурнув на море на два тижні) та, коли нардеп не надав звіту за попередні відрядження.

Крім того, в документі вказано перелік осіб, які мають погодити заяву нардепа на виїзд: це голова комітету Ради, до якого входить нардеп, голова фракції, голова депутатської групи, голова відповідної делегації Ради, а також перший заступник або заступник спікера парламенту. Після цих погоджень заява направляється спікеру ВР пану Стефанчуку. Ніби-то і хороші пропозиції, але скільки ж хабарів можна назбирати з таким-то погоджувальним ланцюжком.

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