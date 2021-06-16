Терміново потрібен дім: у Сумській області через закриття притулку при храмі тварини опинилися на вулиці

Cвященник, який дбав про тварин, захворів, а храм закрили.

У селі Грабовське Краснопільського району Сумської області при церкві діяв притулок для тварин, яким опікувався місцевий священник. Нещодавно він тяжко захворів, і не зміг далі служити, тож храм закрили, а тварини, які жили там, опинилися просто неба.

Про це повідомляє зоозахисник Андрій Нікішаєв.

"У селі Грабовське, Краснопільського району є храм. Служив там отець Сергій Коваленко. Без золотих хрестів і бентлі, а звичайний на вигляд чоловік, але на відміну від своїх колег робив дійсно добрі справи. Сергій відкрив при храмі невеликий притулок для тварин і дбав про кожного з них більше ніж про сам себе. Але як завжди відбувається, прийшла біда, Сергій захворів, храм закрили, і за тваринами нікому стало доглядати", - розповідає Андрій.

Він повідомив, що волонтерам вдалося зібрати кошти і стерилізувати усіх тварин, але питання прилаштування їх наразі залишається гострим.

"Дуже сподіваюся на вашу допомогу в пошуку сімей для них. Малюки стерилізовані, щеплені. Середній вік 3-5 років. Контактні телефони: Лариса (050)6910596, (097)9854524), Олена (050)6230723", - повідомив зоозахисник.

Нагадаємо, що у Кривому Розі після смерті господаря собака перебрався жити на його могилу.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання