Терміново присвоюють звання, аби воювали: в Росії десантники масово відмовляються їхати на війну до України

Ті масово відмовляються від участі у "спецоперації" в Україні.

Про це повідомляє українська військова розвідка.

Через масову відмову офіцерів-десантників брати участь у бойових діях на території України, у командуванні повітряно-десантних військ РФ ухвалили рішення призначати на офіцерські посади контрактників без офіцерських звань і досвіду участі в бойових діях.

Основну увагу приділяють підрозділам, де було знищено понад 60% особового складу та частинам, де солдати деморалізовані і відмовляються від подальшого проходження служби.

"Найбільшою проблемою для окупантів є масова відмова від участі у війні командного складу підрозділів ПДВ. На посади від командира взводу до командира батальйону, з подальшим виїздом в Україну, відмовляються йти навіть контрактники, яким терміново були присвоєні офіцерські звання", - зазначили у ГУР Міноборони.

Зараз у командуванні ПДВ працює комісія Генштабу РФ. З кожним "відмовником" проводять бесіди і вмовляють залишитися на службі, обіцяючи їм соціальні пільги та урядові нагород.

Нагадаємо, російська армія почала формувати так звані "добровольчі підрозділи", які планують розгорнути на півдні України.

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