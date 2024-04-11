"Терміново треба робити наступні кроки": експертка пояснила, як подолати дефіцит електропотужностей

Енергетичний геноцид, який відбувається впродовж останніх двох років, має на меті фактично позбавити українців можливості виживати.

Унаслідок знищення російськими ракетами енергетичних станцій України немає сенсу відновлювати старі радянські великі об'єкти. Потрібно перейти до стратегії "тисячі мурашників", де буде розподілена генерація по країні.

Про це сказала секретарка комітету ВР з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки й народна депутатка VIII скликання Вікторія Войціцька в ефірі "Еспресо".

Вона вважає, що немає сенсу відновлювати великі об'єкти радянських часів.

"Маємо перейти до стратегії "тисячі мурашників", де буде розподілена генерація по Україні. Наприклад, будуть встановлені потужності, що працюватимуть на газу, також будуть встановлені накопичувачі, щоб ми могли використовувати надлишки виробництва електроенергії", – зазначила вона.

Безумовно, без ППО не обійтися.

"Я вважаю, потрібно з нашими партнерами чітко говорити, щоб вони серйозно розглянули можливість забезпечити нам закриття неба з гуманітарною місією в рамках 100 км зони вздовж європейського кордону, де у нас розташовані фактично основні газосховища. Таким чином завдання – уберегти ці газосховища для нашого опалювального сезону, а також для європейських партнерів, які закачували газ для свого використання протягом зими. Відповідно, на сьогодні маємо говорити не тільки про енергетичну безпеку України, а і Європи", – сказала Войціцька.

Вона зауважила, що всі ці заходи мають втілюватися одночасно.

"Потрібно говорити з партнерами, що нам потрібне відповідне обладнання, вартість якого близько 5 млрд доларів, до речі, така сума якраз є на рахунках єврокліру від управління російськими грошима", – додала вона.

Нагадаємо, вночі проти 11 квітня Росія завдала ракетного удару по Трипільські ТЕС зруйнувавши її.

Минулого року в "Центренерго" заявляли, що Трипільська ТЕС на 100 відсотків захищена від атак, проте – лише від непрямих ударів дронів та уламків ракет.

На думку експертів, проблеми з електрикою через руйнування на Трипільській ТЕС виникнуть не лише у Києві та області.

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