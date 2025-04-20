Терміни декілька разів посувалися: у ГУР повідомили нові деталі Великоднього обміну

Обмін полоненими / © СБУ

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Учора, 19 квітня, відбувся один із найбільших обмінів військовополоненими за період повномасштабного вторгнення. Він став 63-м від повномасштабної війни Росії проти України

Про це розповів речник ГУР МО Андрій Юсов.

“Цей обмін готувався довго. Можна сказати, що терміни вчорашнього обміну декілька разів посувалися”, — зазначив Юсов.

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Він додав, що Великдень був додатковим фактором, щоб цей обмін відбувся. Українці та полонені окупанти поїхали до себе додому.

За словами Юсова, цей обмін є символом того, що не можна складати руки, треба далі працювати.

“Ще багато українських родин чекають на повернення рідних — і військових, і цивільних. Робота ведеться. Складний перемовний процес не зупиняється ні на день, які обставини навколо не відбувалися б”, — наголосили у ГУР МО.

Напередодні Великодня, 19 квітня, ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону. Взагалі обмін відбувся 246 на 246, а 31 бійця важкопораненого бійця Україні віддали поза обміном.