Тернопіль накрила потужна злива: вулиці пішли під воду, вітер ламав гілля (фото)

Фото Тернополя під водою облетіли соцмережі.
Сьогодні, 2 липня, у Тернополі був сильний дощ та гроза. Через сильні зливи міста вулиці буквально затопило та повалило дерева.
Фото затоплених вулиць облетіли соцмережі.
Зазначимо, що синоптики робили штормове попередження на Тернопільщині.
В центрі міста на вулиці Шашкевича, через сильний буревій завалило дерево.
"Пора купляти корвет "Тернопіль",- сказала жителька міста.
Нагадаємо, погода в Україні 3 липня на заході України та частково в центрі буде дощовою, вітряною та з градом. Водночас очікується спека.
На решті території України очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише ввечері Київській області – місцями короткочасний дощ, гроза.
Про це повідомив Укргідрометцентр.