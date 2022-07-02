Тернопіль накрила потужна злива: вулиці пішли під воду, вітер ламав гілля (фото)

Фото Тернополя під водою облетіли соцмережі.

Сьогодні, 2 липня, у Тернополі був сильний дощ та гроза. Через сильні зливи міста вулиці буквально затопило та повалило дерева.

Фото затоплених вулиць облетіли соцмережі.

Зазначимо, що синоптики робили штормове попередження на Тернопільщині.

В центрі міста на вулиці Шашкевича, через сильний буревій завалило дерево.

"Пора купляти корвет "Тернопіль",- сказала жителька міста.

Нагадаємо, погода в Україні 3 липня на заході України та частково в центрі буде дощовою, вітряною та з градом. Водночас очікується спека.

На решті території України очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише ввечері Київській області – місцями короткочасний дощ, гроза.

Про це повідомив Укргідрометцентр.