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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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986
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Тернопіль пережив наліт "Шахедів" — влада повідомила деталі та наслідки

Зараз на місцях працюють рятувальники. Силами ППО вдалося відбити більшість дронів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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РФ атакувала Тернопіль

РФ атакувала Тернопіль / © Associated Press

Війська Росії вранці у неділю, 13 вересня, завдали удару дронами по Тернополю, у місті уражено об’єкт інфраструктури.

Про це повідомив очільник ОВА Тарас Пастух.

«Тернопіль зазнав атаки ворожих БпЛА. Силами ППО вдалося відбити більшість з них. Уражено об`єкт транспортної інфраструктури та промислове приміщення. На місці працюють рятувальники ДСНС, пожежа ліквідована. Наразі відомо про одного потерпілого, надається відповідна допомога», — зазначив він.

Атака по заходу України 13 вересня — що відомо

Російські війська у неділю, 13 вересня, атакували дронами Стрийську громаду у Львівській області. Зафіксовано декілька влучань, зокрема, у житловий будинок. Крім цього, пошкоджені господарські і житлова будівлі біля вокзалу, а також господарська будівля школи.

Російські БпЛА також атакували Хмельницьку область, де виникла пожежа на підприємстві.

Через ворожу атаку одна людина травмована в Івано-Франківській області. Там пошкоджено промисловий об’єкт та багатоповерховий будинок.

Російський безпілотник влучив у заправку, що біля пункту пропуску «Ягодин». Після атаки там спалахнула масштабна пожежа.

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