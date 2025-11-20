Тернопіль у траурі: що відомо про загиблих від російського удару 19 листопада

Атака РФ по Тернополю / © ДСНС

Російський удар по Тернополю забрав життя 27 людей, ще понад 90 мешканців міста отримали поранення. Нижче — інформація про тих, чиї життя обірвав цей удар.

Про те, хто став жертвами атаки йдеться у матеріалі «24 каналу».

У мережі припускають, що удар по житловому району міг бути пов’язаний із попередніми публікаціями про місцевий завод, де нібито виготовляють засоби РЕБ. Журналісти звертають увагу, що після розголосу росіяни могли нанести удар саме по цьому району. Внаслідок атаки загинули мирні мешканці — люди у власних домівках.

Руслан Бобик / © Фото з відкритих джерел

Руслан Бобик

Студент технічного коледжу ТНТУ ім. Пулюя Руслан Бобик, 17 років, загинув у своїй квартирі.

Викладачі та друзі згадують його як життєрадісного, щирого та доброго юнака, який брав активну участь у волонтерських проєктах і спортивному житті коледжу.

Руслан захоплювався авто й технікою, легко знаходив спільну мову з одногрупниками та був душею компанії.

Андрій Вегера Фото ТНТУ імені Івана Пулюя

Андрій Вегера

У Тернопільському національному технічному університеті підтвердили загибель третьокурсника Андрія Вегери, студента факультету інженерії машин і технологій.

Колектив навчального закладу називає хлопця відповідальним, працьовитим і патріотично налаштованим. Його життя лише починалося.

Віталій Долиняк та його син Давид загинули через російську атаку Фото з соцмереж Івана Рудака

Віталій Долиняк та його син Давид

Серед загиблих — Віталій Долиняк разом із малолітнім сином Давидом.

Віталій був активним волонтером, допомагав ЗСУ та розвивав власну компанію TurboWest, що спеціалізувалася на ремонті та виробництві турбін, у тому числі для військових авто.

Дружина Віталія перебуває у реанімації, а дві доньки лікуються стаціонарно

Його друзі та колеги згадують Віталія як людину з великим серцем, завжди готового допомогти.

Дружина Віталія перебуває у реанімації, а дві доньки лікуються стаціонарно.

Оксана Цяпало Фото з соцмереж Христини Колодій

Сім’я Неспляк

На вулиці 15 Квітня загинули одразу двоє членів родини Неспляк:

Оксана Цяпало, 41 рік

Ігор Неспляк, 67 років

У тяжкому стані в лікарні — 15-річна Анастасія Цяпало та її бабуся Тетяна Неспляк, 59 років.

Родина збирає кошти на лікування постраждалих та організацію поховання.

Олена Унольт

Ще однією жертвою стала майстриня-перукар Олена Унольт.

У важкому стані — її доньки, учениці 7 і 10 класів.

Також серйозно постраждала мама Олени, заслужена артистка України Людмила Червінська, яку прооперували і доправили в реанімацію.

Юрій Байко

Про смерть Юрія Байка, батька двох дівчаток, повідомили в дитячому садочку, де виховується його молодша дитина. Колеги й знайомі називають його доброю, світлою людиною та турботливим батьком.

Через російську атаку загинула Ольга Богатюк Фото Світлани Зафігурної

Ольга Богатюк

Згинула також Ольга Богатюк.

Близькі описують її як надзвичайно добру, щиру людину, яка завжди підтримувала інших.

20 листопада стало відомо, що кількість загиблих після удару РФ по Тернополю зросла. У місті рятувальники виявили під завалами зруйнованого будинку тіло ще однієї жінки.

В ніч проти 19 листопада армія РФ атакувала Тернопіль ракетами і дронами, влучивши у житлову багатоповерхівку. Спалахнули пожежі, зазнали руйнувань кілька поверхів і під завалами опинилися люди.

Також повідомлялося, на вулиці Стуса рятувальники дістали з-під завалів чоловіка, який опинився під уламками будівлі після ворожого обстрілу.