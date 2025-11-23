Тернопіль відмовився від новорічної ялинки після ракетного удару

У Тернополі ялинку замінить Різдвяна шопка після трагедії 19 листопада. / © pixabay.com

У Тернополі цьогоріч відмовились від встановлення новорічної ялинки у центрі міста. Таке рішення ухвалене через загибель 34 людей унаслідок ракетної атаки росіян на місто 19 листопада.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

За його словами, цього року на Театральному майдані Тернополя замість новорічної ялинки буде традиційна українська шопка. Надал наголосив, що шопка — це символ відродження надії навіть у найтемніші часи.

«Після трагедії, яка сталася з нашим містом 19 листопада, зустрічати Різдво і Новий рік у звичний спосіб цього року не можемо. Майже 40 тернополян, тернополянок не зустрінуть Новий 2026 рік. Серед них шестеро діточок. Ми пам’ятаємо про тих, кого втратили. І віримо, що наступний рік принесе мир», — заявив мер Тернополя.

Нагадаємо, кількість загиблих у Тернополі внаслідок російського обстрілу 19 листопада зросла до 34 людей, з них 6 дітей. Травмовано — 94, з них 18 дітей. Врятували 46 людей, з них 7 дітей.