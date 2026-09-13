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Тернопіль зрання розривають вибухи
Окупанти випустили ударні дрони.
Сьогодні, 13 вересня, захід України перебуває під масованою атакою.
У Тернополі було чути звуки вибухів. Моніторингові канали повідомляли про загрозу ударних дронів.
Атака по заходу України — що відомо
У Хмельницькій області зрання лунали вибухи — ППО збивала ворожі ударні дрони. За даними місцевої влади, унаслідок падіння уламків ворожого безпілотника на території одного з підприємств у Хмельницькому районі виникла пожежа. Інформація про загиблих та травмованих не надходила.
В Івано-Франківську також чути звуки вибухів. Там працює ППО.
Через безперервний повітряний терор Росії частина мешканців західних регіонів залишилася без електропостачання.
Тим часом у Польщі підняли авіацію у зв’язку з атаками російських безпілотників на заході України.