Тернопільщину та Львівщину затопило: яка ситуація у регіонах (фото)

Рятувальники відкачують воду з підтоплених приміщень.
Дві області - Львівська та Тернопільська - постраждали після зливових дощів. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки негоди.
Про це повідомили у МВС.
Львівщина
Унаслідок сильних опадів і виходу з берегів річки та потічків в м. Дрогобич відбулося підтоплення присадибних ділянок, житлових будинків, підвалів житлових будинків та лікувальних закладів.
- Всього підтоплено: 30 підвалів житлових будинків, 2 підвали лікувальних закладів, 3 приватні будинки, автосервіс, 19 приватних присадибних ділянок.
- Надзвичайники відкачали 2 844 кубічних метрів води, робота триває.
Тернопільщина
Частина вулиць у Тернополі через рясні опади пішла під воду.
- Відбулось підтоплення підвального приміщення Тернопільської міської дитячої поліклініки. Рятувальники здійснили прочищення дренажної системи.
- Також у місті відбулось підтоплення територій двох приватних домогосподарств. Надзвичайники здійснили відкачування води.
У соціальних мережах люди пишуть, що ймовірна проблема у ливневій каналізації. Зі слів людей, вона постійно забита сміттям та листям, а ось чистять її дуже рідко.
Раніше стало відомо, що на сьогодні, 14 липня, синоптики оголосили штормове попередження в Україні. Очікуються сильні дощі та вітер.
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