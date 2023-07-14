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Тернопільщину та Львівщину затопило: яка ситуація у регіонах (фото)

Тернопільщину та Львівщину затопило: яка ситуація у регіонах (фото)

Зливи наробили біди у двох областях України / Фото: Associated Press

Рятувальники відкачують воду з підтоплених приміщень.

Дві області - Львівська та Тернопільська - постраждали після зливових дощів. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки негоди.

Про це повідомили у МВС.

Львівщина

Унаслідок сильних опадів і виходу з берегів річки та потічків в м. Дрогобич відбулося підтоплення присадибних ділянок, житлових будинків, підвалів житлових будинків та лікувальних закладів.

  • Всього підтоплено: 30 підвалів житлових будинків, 2 підвали лікувальних закладів, 3 приватні будинки, автосервіс, 19 приватних присадибних ділянок. 
  • Надзвичайники відкачали 2 844 кубічних метрів води, робота триває.
Рятувальники ліквудовують наслідки негоди / © ДСНС України у Львівській області
Рятувальники ліквудовують наслідки негоди / Фото: ДСНС України у Львівській області

Тернопільщина

Частина вулиць у Тернополі через рясні опади пішла під воду.  

  • Відбулось підтоплення підвального приміщення Тернопільської міської дитячої поліклініки. Рятувальники здійснили прочищення дренажної системи. 
  • Також у місті відбулось підтоплення територій двох приватних домогосподарств. Надзвичайники здійснили відкачування води. 

У соціальних мережах люди пишуть, що ймовірна проблема у ливневій каналізації. Зі слів людей, вона постійно забита сміттям та листям, а ось чистять її дуже рідко.

Тернопільщину затопило / © ДСНС у Тернопільській області
Тернопільщину затопило / Фото: ДСНС у Тернопільській області

Раніше стало відомо, що на сьогодні, 14 липня, синоптики оголосили штормове попередження в Україні. Очікуються сильні дощі та вітер.

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