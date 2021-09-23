Тернопільський журналіст, якого оголосили у всеукраїнський розшук, помер у лікарні

Тернопільський журналіст, якого оголосили у всеукраїнський розшук, помер у лікарні

Тіло чоловіка виявили у морзі.

Тернопільські правоохоронці встановили, що журналіст Ярослав Буяк, якого розшукували від 1 серпня, помер у лікарні.

Про це повідомив речник Нацполіції Сергій Крета, пише видання Суспільне.

57-річний журналіст пішов з дому і не виходив на зв’язок. Повідомлення про зникнення надійшло до правоохоронців 1 серпня. Поліцейські встановили, що він перебував на стаціонарному лікуванні в місцевому медзакладі і там помер. Тіло чоловіка від 30 серпня перебувало у морзі.

Наразі поліцейські встановлюють обставини смерті. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 115 ККУ — умисне вбивство, з позначкою "безвісти відсутній".

Раніш товариш журналіста Володимир Андріїшин заявив про зникнення Буяка.

"Oстaнній рaз зв’язoк з ним був ще 26 липня. Від тoгo чaсу йoгo ніхтo не бaчив, нa зв’язoк з рідними він теж весь цей чaс не вихoдив, телефoн вимкненo. Дoкументи зaлишенo у йoгo тернoпільській квaртирі", – сказав Вoлoдимир Aндріїшин.

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