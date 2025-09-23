- Дата публікації
Тернополянин "спустив" в унітаз 173 тисячі грн: як таке сталося
Через несправний унітаз мешканець Тернополя заборгував 173 тисячі за водопостачання.
У Тернополі чоловік заплатив за водопостачання понад 173 тисячі гривень. Борг «накапав» за воду, що безперервно текла з унітаза.
Про це розповіли у «Тернопільводоканалі».
Мешканці одного з будинків у Тернополі скаржилися на великий небаланс. Різниця води, між об’ємом води, який «зайшов» у багатоповерховий будинок і тим об’ємом, який, згідно показників квартирних водомірів, спожили жителі будинку, була дуже великою. До прикладу, лише у серпні 2025-го цей небаланс становив 432 куби.
Комунальники почали своєю чергою ретельно обстежувати багатоповерхівку — оглядати всі квартири та внутрішньобудинкові мережі.
«Утім водоканалівці ніяк не могли потрапити в одну з квартир багатоповерхівки, аби пересвідчитися у відсутності витоків води чи інших проблем. Працівники навіть залишали господарю записку у дверях з проханням зв’язатися з ними і забезпечити доступ до житла. Проте мешканець так і не перетелефонував», — розповіли у «Тернопільводоканалі».
Крім того, водоканалівці поспілкувалися із сусідами абонента і з’ясували, що вони добре чують звук проточної води за стіною. Аби переконатися чи в тій квартирі немає витоку води, сантехніки використали систему для дистанційного заглушення каналізації. Камера системи підтвердила побоювання фахівців.
Зрештою, водоканалівці втрапили в квартиру абонента.
«І вжахнулися, бо в унітазі через несправний кран і зламаний змивний бачок був безперервний і потужний витік води. Водиця гаратала в унітазі, наче невеличкий струмінь фонтану… Чому проблему ігнорував мешканець, нестарий іще чоловік, не попросивши допомоги ні в ЖЕКу, ні у водоканалу — питання окреме. Тим паче, постійний „потічок“ в унітазі і вічно працюючий лічильник мали би наштовхнути абонента на певні підозри щодо справності сантехніки та обсягів споживання води», — зазначають у відомстві.
Чоловікові доведеться сплатити «Тернопільводоканалу» за спожиту воду, що тривалий час цілодобово лилася з бачка, понад 173 тисячі гривень. Адже за даними квартирного лічильника було використано більше 4700 кубів.
