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Тернополянин приєднався до окупантів: він воював проти ЗСУ та катував патріотів на Донбасі

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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1962
Час на прочитання
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Тернополянин приєднався до окупантів: він воював проти ЗСУ та катував патріотів на Донбасі

Зрадник з Тернополя / Фото: Прокуратура Тернопільської області

Зрадник переховується на окупованій Луганщині.

Уродженець Тернополя переїхав до Луганської області та приєднався до бойовиків так званої "ЛНР". Там він воював проти ЗСУ та катував патріотів на Донбасі. 

Про це повідомляє прокуратура Тернопільської області. 

За даними слідства, житель Тернополя переїхав до Луганська. 5 листопада 2015 року він приєднався до терористів так званої "ЛНР", вступивши до лав бойовиків "Народної дружини". 

До 2019 року бойовик з Тернополя під позивним "Дрозд" воював проти ЗСУ. Крім того він затримував патріотично налаштованих жителів Донбасу. Зрадник бив українців та погрожував вбивством. Наразі відомо, що зрадник переховується від слідства на тимчасово окупованій частині Луганської області. 

Бойовику інкримінують участь у терористичній організації - ч. 1 ст. 258-3 КК України. 

Нагадаємо, у Кіровоградській області судитимуть місцевого жителя, який на початку повномасштабної війни вступив до терористичної організації ПВК "Вагнер" та воював проти України.

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Дата публікації
Перегляди
1962
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