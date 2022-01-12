Тернополянин проходив понад тиждень з проламаним черепом без медичної допомоги

Лише на 10 день після отримання травми, коли чоловік знепритомнів, йому викликали швидку.

В Тернопільській області чоловік під час сварки із знайомим в передноворічну ніч отримав від нього удар по голові, але навіть після непритомного стану до лікарні не звернувся. Викликали йому швидку вже 9 січня.

Про подію повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

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Зазначається, що між чоловіками виник конфлікт і гість схопив палицю й кілька разів вдарив нею господаря по голові. Чоловік знепритомнів, але пізніше ні медиків, ні поліцію не викликав. Звернутись до лікарі вимушені були вже його рідні, коли 9 січня йому стало зовсім погано.

"Рентген показав, що у нього крововилив та перелом черепа. Чоловіка госпіталізували до реанімаційного відділення", - розповідають в поліції.

Тоді вже був затриманий і кривдник, ним виявився раніше судимий уродженець Закарпаття, 1993 року народження. "Він притягувався до відповідальності за тілесні ушкодження. У суді розглядається й провадження згідно статті 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ. Останній факт працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу", - повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Нагадаємо, що закарпатець отримав рік і три місяці ув'язнення за те, що вдарив копа ліктем у обличчя.

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