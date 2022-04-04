Тероборона Василькова разом із розвідниками захопила російську БМД-4

БМД-4 після перевірки та необхідного ремонту використовуватиметься ЗСУ на передовій.

Тероборона Василькова разом зі співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України захопила російську БМД-4.

Про це повідомив командир підрозділу територіальної оборони “Щит Василькова” Андрій Мельник, передає ГУР.

"Радий повідомити, що завдяки плідній співпраці та злагодженим діям між співробітниками ГУР МО України та захисниками територіальної оборони Василькова кількість воєнної техніки на балансі ЗС України стане більше. 3 квітня ми передали БМД-4, яка після перевірки та необхідного ремонту буде використовуватися нашими захисниками на передовій", - зазначив Мельник.

Нагадаємо, російські окупанти у неділю, 3 квітня, повторно обстріляли уже зруйновану будівлю та коледж у Василькові Київської області.

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