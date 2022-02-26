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Тероборона зі стрілецькою зброєю у Сумах заблокувала ворожу техніку і взяла в полон окупантів (відео)

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Озброєні сумчани оточили окупантів.

У Сумах вдало спрацювали бійці територіальної оборони. Вони окружили військову техніку окупанта і роззброїли військових.

Про це повідомляє Сумська військова адміністрація.

"Сумська тероборона затримала техніку ворога на Курському проспекті", - йдеться в повідомленні.

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