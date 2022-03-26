"Теронліфанс": дівчата продають свої еротичні фото, щоб допомогти ЗСУ

Дівчата зібрали на потреби армії уже 3,7 млн грн.

Дві дівчини з України та Білорусі організували "Теронліфанс" та продають свої еротичні фото, щоб допомогти ЗСУ.

Про це пише НВ.

Дві дівчини — Настя з Білорусі та Настя з України організували "Троліфанс", щоб зібрати гроші на допомогу ЗСУ.

Коли почалась війна українка Настя була у Загребі, куди вона за тиждень до цього поїхала у відпустку. У Києві, де вона жила, у неї залишилося практично все — квартира, тварини, робота, друзі, а тому одразу вирішила допомагати всіма своїми силами з-за кордону.

На третій день війни Насті написали із проханням знайти машину з Харкова. Її пости про допомогу зібрали багато лайків і ретвітів, але не було найважливішого результату. Тоді Настя дописала під оригінальним твітом, що надішле "нюдси" (еротичні фото - ред.) тому, хто знайде машину. Після цього машина знайшлася досить швидко.

Наступного ранку Настя отримала десятки повідомлень, з пропозицією надіслати їй грошей, щоб теж отримати фотографії. Дівчина запропонувала відправляти гроші ЗСУ, а не їй, оскільки не мала фінансових проблем. Ці твіти швидко стали популярними — і вже надвечір її подруга намалювала арт і логотип проєкту "Теронліфанс". У перші дні дівчата зібрали близько 200 тис. гривень.

"Коли гроші відправлені, робите скриншот транзакції та відправляєте одній із дівчат, які є у списку Теронліфанс у Twitter. Там можна знайти всіх учасниць проєкту — зараз їх близько 10, ще 15 приєдналися до руху анонімно просто віддавши свої знімки. Через невеликий проміжок часу ви отримуєте фото", - йдеться у повідомленні.

Дівчата зібрали на потреби армії уже 3,7 млн грн. Вони говорять, що збиратимуть кошти аж до перемоги.

#теронліфанс



Любі мої, ПОВТОРЮЮ

Зара я збираю нові внески за 26.03, для полку АЗОВ, всі реквізити в закріпі або ⬇️

Для мене це найважливіше !

Я вдячна за інші внески/скріни, але вони нажаль не працюють ☹️

Є тема = є збір

Кидайте чеки тільки за АЗОВ pic.twitter.com/3ROYmiFkRb — lilbiiii (@looooooooolii) March 26, 2022

Читайте також: