Терор Харкова не припиняється — що відомо про нові "прильоти"
Унаслідок ранкового обстрілу пошкоджено житлові будинки.
Сьогодні, 2 травня, росіяни продовжили тероризувати Харків. За останніми даними, є влучання.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
«Маємо влучання БпЛА типу „Шахед“ у Слобідському районі міста. Є інформація про можливу нову групу ворожих БпЛА в напрямку міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки», — зазначив він.
Нагадаємо, у Харкові «Шахед» влетів у квартиру на 12 поверсі. За даними ОВА, 23-річний чоловік постраждав внаслідок влучання ворожого БпЛА у багатоповерхівку в Шевченківському районі. Також гострої реакції на стрес зазнали 25-річний чоловік та 77-річна жінка. Медики надали постраждалим всю необхідну допомогу.