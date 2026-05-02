Наслідки атаки / © Associated Press

Сьогодні, 2 травня, росіяни продовжили тероризувати Харків. За останніми даними, є влучання.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Маємо влучання БпЛА типу „Шахед“ у Слобідському районі міста. Є інформація про можливу нову групу ворожих БпЛА в напрямку міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки», — зазначив він.

Нагадаємо, у Харкові «Шахед» влетів у квартиру на 12 поверсі. За даними ОВА, 23-річний чоловік постраждав внаслідок влучання ворожого БпЛА у багатоповерхівку в Шевченківському районі. Також гострої реакції на стрес зазнали 25-річний чоловік та 77-річна жінка. Медики надали постраждалим всю необхідну допомогу.

