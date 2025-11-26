ТСН у соціальних мережах

Терор Херсона: росіяни вбили жінку та маленьку дитину

Окупанти скинули вибухівку на автівку — на місці загинули 34-річна жінка та 6-річна дівчинка.

Анастасія Павленко
Окупанти цілодобовов гатять по Херсону

Сьогодні, 26 листопада, у Херсоні росіяни вбили жінку з дитиною. Сталося це у Корабельному районі міста.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

«Близько 19:40 окупанти скинули вибухівку з дрона на автівку, через що на місці загинула 34-річна херсонка та 6-річна дитина. Також поранено 50-річного чоловіка. Його доправили до лікарні з контузією, вибуховою й закритою черепно-мозковою травмами, уламковими пораненнями голови, шиї, спини та руки», — зазначив він.

Нагадаємо, у Херсоні росіяни з дрона атакували бригаду «екстренки». Постраждав водій.

