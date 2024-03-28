"Терор можна зупинити лише фізичною силою нашого захисту": Зеленський поспілкувався з партнерами

Сьогодні, 28 березня, український лідер говорив з нашими партнерами. Головна тема – те, що зараз найголовніше для захисту життя і міжнародної безпеки.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

Було багато міжнародної комунікації

Як повідомив Зеленський, він поспілкувався зі спікером Палати представників Сполучених Штатів Америки Майком Джонсоном. Зокрема, йшлося про те, що зараз найголовніше для захисту життя і міжнародної безпеки. Він поінформував про ситуацію на фронті зараз, російські удари по наших містах, які тривають – ворожий терор лише збільшується і може бути зупинений тільки фізичною силою нашого захисту.

"Україна вдячна за підтримку Сполученим Штатам і кожному американцю, які відчувають так само, як і ми, що свобода ніколи не повинна програвати. І дуже важливо, щоб Конгрес зберігав своє лідерство, щоб захист свободи залишався ідеєю, що об'єднує – обʼєднує і всередині країн, і світову більшість. Саме зараз – нашою рішучістю, нашими спільними діями – вирішується, яким буде світ наших дітей", – каже лідер.

Обговорили ці речі також із головою Національних зборів Франції Яель Брон-Піве, додав Зеленський, яка перебуває з візитом в Україні. Лідер подякував за увагу до нашої держави та українців, які витримують цю битву. Співрозмовники обговорили перспективи наближення справедливого закінчення цієї війни та вигнання російських окупантів.

"Дякую всім, хто допомагає! Слава всім, хто захищає Україну і знищує окупанта! Слава Україні!", – підсумував він.

Раніше президент представив новопризначеного голову Служби зовнішньої розвідки Іващенка.

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