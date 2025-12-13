ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
265
1 хв

Терор Миколаївщини: росіяни безупинно гатять по області

Ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру в області.

Анастасія Павленко
Миколаївщина - під атакою

Миколаївщина — під атакою / © Getty Images

Протягом ночі та зрання, 13 грудня, росіяни обстрілювали Миколаївщину.

Про це повідомили в ОВА.

«Уночі та під ранок ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру в області. Наразі без електропостачання перебувають населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Ведуться роботи з відновлення. Станом на зараз без постраждалих», — йдеться у повідомленні.

Зрання мер міста Олександр Сєнкевич повідомив про вибухи: «Знову чутно вибухи. Загроза триває!»

Сьогодні у Миколаєві замість електротранспорту курсуватимуть виключно тролейбуси PTS з автономним ходом до 20 км (до повної розрядки).

"Рух трамваїв та тролейбусів марки Дніпро тимчасово призупинено. Також тимчасово не здійснюватиметься роздавання очищеної води трамваєм та тролейбусом", - додав він.

Нагадаємо, в ніч проти 13 грудня здійснила обстріл України аеробалістичними ракетами «Кинджал». Моніторингові канали повідомили, що були атаковані обʼєкти енергетичної інфраструктури.

265
