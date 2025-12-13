- Дата публікації
Категорія
- Укрaїнa
Терор Миколаївщини: росіяни безупинно гатять по області
Ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру в області.
Протягом ночі та зрання, 13 грудня, росіяни обстрілювали Миколаївщину.
Про це повідомили в ОВА.
«Уночі та під ранок ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру в області. Наразі без електропостачання перебувають населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Ведуться роботи з відновлення. Станом на зараз без постраждалих», — йдеться у повідомленні.
Зрання мер міста Олександр Сєнкевич повідомив про вибухи: «Знову чутно вибухи. Загроза триває!»
Сьогодні у Миколаєві замість електротранспорту курсуватимуть виключно тролейбуси PTS з автономним ходом до 20 км (до повної розрядки).
"Рух трамваїв та тролейбусів марки Дніпро тимчасово призупинено. Також тимчасово не здійснюватиметься роздавання очищеної води трамваєм та тролейбусом", - додав він.
Нагадаємо, в ніч проти 13 грудня здійснила обстріл України аеробалістичними ракетами «Кинджал». Моніторингові канали повідомили, що були атаковані обʼєкти енергетичної інфраструктури.