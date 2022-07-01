"Терор населення Харкова та області триває": росіяни за добу вбили 4 людей, ще 5 травмували

"Терор населення Харкова та області триває": росіяни за добу вбили 4 людей, ще 5 травмували

Окупанти завдали ракетного удару по Харкову з території Росії. Окрім того загарбники обстріляли населені пункти в чотирьох районах Харківсьокї області.

Впродовж доби внаслідок російських обстрілів населених пунктів Харківської області загинули 4 людей, ще 5 зазнали травм.

Про це сьогодні, 1 липня, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Терор населення Харкова та Харківської області з боку російських окупантів триває. Впродовж доби росіяни обстріляли Слобідський район Харкова. Вночі окупанти завдали ракетного удару з боку Бєлгорода по Індустріальному району. Пошкоджено промислові будівлі, рятувальники ліквідували пожежу", - поінформував він.

Також впродовж доби ворог обстрілював населені пункти в 4 районах області: в Ізюмському, Харківському, Богодухівському та Чугуївському. Окупанти пошкодили приватні будинки, господарчі споруди, виробничі потужності. Надзвичайники ліквідували кілька пожеж, які спалахнули внаслідок обстрілів.

"Протягом доби в Ізюмському районі внаслідок обстрілів 3 людини загинули, ще 2 отримали вибухові травми. У Чугуївському районі загинула 1 людина, 1 зазнала поранень. 1 людина госпіталізована в Харкові та 1 в Харківському районі", - повідомив про жертви голова ОВА.

Також Синєгубов зазначив, що на території Харківщини тривають активні бойові дії.

"На Харківському напрямку ворог обороняє зайняті території. У районі Ізюма окупанти перегруповуються та намагаються покращити своє тактичне положення, щоб продовжити наступ в напрямку Слов'янська. Наші військові готові дати відсіч будь-яким спробам ворога вести наступ, продовжують завдавати окупантам суттєвих втрат", - додав він.

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