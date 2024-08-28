Нам потрібна не тільки зброя: головне зі звернення Зеленського

Росія продовжує бити ракетами і дронами по мирному населенню України та цивільній інфраструктурі. Але цей терор ніколи не повинен стати новою нібито "нормальністю" для Європи. Тому партнерам України варто більш активно – значно більш активно – протидіяти російському терору.

Про це президент України сказав у вечірньому зверненні до українців у середу, 28 серпня.

"Сьогодні весь день триває ліквідація наслідків російського удару по Кривому Рогу – і знов балістика. Був удар керованою авіабомбою по Купʼянську – просто по центру міста. Люди були під завалами. Є, на жаль, загиблі. Мої співчуття рідним та близьким", – сказав президент.

Він додав, що Україна продовжує працювати з західними партнерами щодо постачання необхідного озброєння для фронту. Водночас Володимир Зеленський підкреслив, що потрібна не лише зброя та снаряди, але й "сила нашої єдності з партнерами".

"Сила справді дієвої єдності – далекобійної. Продовжуємо наполягати на тому, що рішучість зараз – зняття обмежень для України на далекобійні удари – допоможе нам якнайшвидше завершити війну справедливо для України та світу загалом. Захист життя має значення всюди однакове", – наголосив президент України.

Нагадаємо, після удару росіян по Київській ГЕС загрози підтоплення чи прориву дамби немає. Зараз станція працює в тому режимі, в якому може працювати.

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