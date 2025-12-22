ТСН у соціальних мережах

Терор Одеси триває: пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури, один з районів залишився без світла

Одеса вночі перебувала під ворожою атакою. У місті є руйнування.

Рятувальники гасили пожежі на місцях ударів

Рятувальники гасили пожежі на місцях ударів / © ДСНС

У ніч проти понеділка, 22 грудня, російські війська атакували Одесу. Внаслідок удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Один із районів міста частково залишився без електропостачання.

Про це повідомив очільник МВА Сергій Лисак.

«Постраждав 30-річний чоловік, він доправлений до лікарні з осколковими пораненнями у стані середньої важкості», — зазначив він.

Крім цього, ударом також пошкодило вікна в житловому будинку.

Нагадаємо, останнім часом росіяни потужно гатять по Одесі. Зокрема, 15 грудня окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Одещини, через що регіон залишився без електрики. Роботу аварійних бригад значно ускладнюють практично безперервні повітряні тривоги.

