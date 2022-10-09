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Терор окупанта: унаслідок ракетної атаки по Запоріжжю є постраждалі (відео)

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Терор окупанта: унаслідок ракетної атаки по Запоріжжю є постраждалі (відео)

Фото: Фото з соціальних мереж

Внаслідок ворожої ракетної атаки ворога зруйновано багатоповерхівку в Запоріжжі.

Унаслідок атаки ворога по Запоріжжю є постраждалі.

Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

На місті трагедії працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби. Людям вже надається уся необхідна допомога.

Місто Запоріжжя стало об’єктом масованого терору з боку окупанта.

«Тримаємось. Ми все здолаємо. Шановні земляки, будь ласка, не збирайтесь біля зруйнованих будинків! Ворог цинічний та підступний. Можливі нові удари», - йдеться у повідомленні.

"Ракетним ударом зруйнований під'їзд багатоповерхівки. Також пошкоджені інші багатоквартирні будинки та будинки приватного сектора міста. Попередньо є інформація про чотирьох поранених", - таку інформацію повідомляє Суспільне. Запоріжжя. 

Російські удари по Запоріжжю

Останнім часом Запоріжжя стало чи не найголовнішою метою для ворожих обстрілів. Місто атакують вночі та вдень ракетами та дронами-камікадзе, викликаючи руйнування місцевої інфраструктури, помешкань мирних жителів та смерть містян. 

8 жовтня стало відомо про зростання кількості жертв внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя, що трапився днями, - під завалами знайшли 19 тіл.

7 жовтня окупанти атакували двома безпілотникамиоб'єкти критичної інфраструктури міста. Поранення уламками зазнала одна людина. 

Також над однією з громад Запорізького району ППО знищила три ворожі ракети. Постраждалих не виявилося. 

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Дата публікації
Перегляди
1790
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