Терор окупанта: унаслідок ракетної атаки по Запоріжжю є постраждалі (відео)

Унаслідок атаки ворога по Запоріжжю є постраждалі.

Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

На місті трагедії працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби. Людям вже надається уся необхідна допомога.

Місто Запоріжжя стало об’єктом масованого терору з боку окупанта.

«Тримаємось. Ми все здолаємо. Шановні земляки, будь ласка, не збирайтесь біля зруйнованих будинків! Ворог цинічний та підступний. Можливі нові удари», - йдеться у повідомленні.

"Ракетним ударом зруйнований під'їзд багатоповерхівки. Також пошкоджені інші багатоквартирні будинки та будинки приватного сектора міста. Попередньо є інформація про чотирьох поранених", - таку інформацію повідомляє Суспільне. Запоріжжя.

Російські удари по Запоріжжю

Останнім часом Запоріжжя стало чи не найголовнішою метою для ворожих обстрілів. Місто атакують вночі та вдень ракетами та дронами-камікадзе, викликаючи руйнування місцевої інфраструктури, помешкань мирних жителів та смерть містян.

8 жовтня стало відомо про зростання кількості жертв внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя, що трапився днями, - під завалами знайшли 19 тіл.

7 жовтня окупанти атакували двома безпілотникамиоб'єкти критичної інфраструктури міста. Поранення уламками зазнала одна людина.

Також над однією з громад Запорізького району ППО знищила три ворожі ракети. Постраждалих не виявилося.

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