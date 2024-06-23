Терор проти цивільних: окупанти умисно скинули вибухівку із дрона на трактор у полі - ОВА

У Бериславському районі на Херсонщині окупанти скинули вибухівку із дрона на трактор, який працював у полі.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

За даними ОВА, внаслідок російської атаки поранений тракторист.

"Окупанти скинули вибухівку з дрона на 48-річного чоловіка, коли той працював у полі. Потерпілого шпиталізували до лікарні. В нього - вибухова травма, уламкове поранення шиї, плеча та ноги. Нині лікарі надають йому допомогу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями на Херсонщині росіяни скинули вибухівку на автівку. Тоді загинув водій, житель 1974 року народження.

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