«Терор Путіна стукає в двері ЄС»: Сибіга про удари росіян поруч з Польщею

Андрій Сибіга / © Getty Images

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Росія здійснила удари біля українсько-польського кордону в Ягодині, і це є не просто продовженням атак на державні кордони України, а терор, яким російський диктатор Володимир Путін «стукає» безпосередньо у двері ЄС і НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

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«Варварські удари Росії біля українсько-польського кордону в Ягодині — це не просто продовження її атак на державні кордони України. Це терор Путіна, який „стукає“ безпосередньо у двері ЄС і НАТО. Російські варвари вже біля ваших воріт, дорогі партнери», — написав він.

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Міністр закликав партнерів діяти вже зараз та задіяти всю силу санкцій проти РФ: «Змусьте Москву відчути наслідки її терору. Не часткові рішення, а рішучі та потужні кроки. Повне торговельне ембарго. Повна заборона на в’їзд. Повні санкції проти військово-промислового комплексу”.

У Державній прикордонній службі України заявили, що влучань безпосередньо у пункт пропуску «Ягодин» не було.

Речниця Волинської митниці Валентина Черниш у коментарі «Суспільному» уточнила, що біля пропускного пункту пошкоджені автозаправка і декілька вантажівок. За її словами, ніхто не постраждав, бо люди перебували в укриттях.

Нагадаємо, низка західних областей України зазнала масованої атаки російських ударних дронів, внаслідок чого зафіксовано пошкодження інфраструктури та житлових будинків. В Івано-Франківську через ворожі удари повністю призупиняли роботу залізничного вокзалу та міського громадського транспорту. Також вибухи та падіння уламків зафіксували у Хмельницькій та Тернопільській областях.

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За даними Повітряних сил ЗС України, у ніч проти 13 вересня противник атакував 453 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу «Пародія», а також S8000 «Бандероль».

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