"Терор росіян проти мирних жителів": окупанти блокують потрапляння гумдопомоги до Мелітополя

Ситуацію в Мелітопольському районі називають складною.

Російські військові блокують потрапляння гуманітарної допомоги до мешканців тимчасово окупованого Мелітополя у Запорізькій області.

Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

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Зазначається, що гуманітарні вантажі з Запоріжжя через дії російських окупантів не потрапляють до мелітопольців. Крім того, загарбники блокують видавання людям необхідних медикаментів.

"Це саме тоді, коли ані продуктів, ані ліків, ані коштів на рахунках в мешканців практично немає. Розцінюємо це як відкритий терор росіян проти мирних жителів області", - наголошують в ОВА.

Загалом ситуацію в Мелітопольському районі називають складною.

Тим часом військовослужбовці Сил оборони Запорізького краю контролюють ситуацію на напрямку. Зокрема, знищують ворожу техніку, з якої окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру в населених пунктах, а також позиції українських захисників.

Як повідомлялося, в окупованому Мелітополі чоловікам надсилають фейкові повістки на службу в "народній міліції". Крім того, за інформацією ОВА, військові країни-окупантки РФ намагаються підключати в місті російський Інтернет.

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