Терор триває: на ТОТ Херсонщини людям не надають медичні послуги без паспорта РФ

Іноді здається, що цинізм ворога просто-таки не має меж.

На окупованих територіях Херсонської області ворог продовжує здійснювати примусову паспортизацію. Так, людям відмовляють у наданні медичних послуг у разі відсутності документів РФ.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

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Як зауважив посадовець, окупаційна адміністрація повідомила про своє рішення відкриття додаткових пунктів видачі полісів обов'язково медичного страхування (ОМС). Тепер їх можна оформити безпосередньо в лікарнях окупованих громад Херсонщини.

Без наявності поліса, наголосив Соболевський, люди не можуть отримати належні медичні послуги. Щобільше, при його оформленні необхідно надати паспорт громадянина РФ.

"Це ще один "виток" примусу до взяття кривавого паспорта. Щоб вижити, наші люди мають піти на цей крок", – констатував Соболевський.

Нагадаємо, з низки населених пунктів Херсонської області вирішили розпочати обов'язкову евакуацію родин із дітьми. Вона відбуватиметься примусово.

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