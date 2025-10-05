- Дата публікації
Терор України 5 жовтня: що летіло і скільки цілей збила ППО
Окупанти під час нічної атаки використали дрони та ракети. Є влучення.
У ніч проти 5 жовтня Росія завдала комбінованого удару по території України. Окупантиз застосували ударні БпЛА, ракети повітряного, морського та наземного базування.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 549 засобів повітряного нападу:
496 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів), близько 250 із них — «Шахеди»
2 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»
42 крилатих ракети Х-101/"Іскандер-К»
9 крилатих ракет «Калібр» із акваторії Чорного моря
За попередніми даними, станом на 14.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 478 повітряних цілей:
439 ворожих БпЛА типу «Shahed», «Гербера» (безпілотники інших типів)
1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 «Кинджал»
32 крилаті ракети Х-101/"Іскандер-К»
6 крилатих ракет «Калібр»
«Зафіксовано прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях», — уточнили у відомстві.
Нагадаємо, на Львівщині — четверо загиблих. Саме Львів та область прийняли основний удар атаки.
Президент України Володимир Зеленський гнівно відреагував на нічний удар.
Про всі деталі нічного терору, який росіяни влаштували українцям, читайте у новині.