Терор України 5 жовтня: що летіло і скільки цілей збила ППО

Наслідки ворожого удару / © Getty Images

У ніч проти 5 жовтня Росія завдала комбінованого удару по території України. Окупантиз застосували ударні БпЛА, ракети повітряного, морського та наземного базування.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 549 засобів повітряного нападу:

496 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів), близько 250 із них — «Шахеди»

2 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»

42 крилатих ракети Х-101/"Іскандер-К»

9 крилатих ракет «Калібр» із акваторії Чорного моря

За попередніми даними, станом на 14.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 478 повітряних цілей:

439 ворожих БпЛА типу «Shahed», «Гербера» (безпілотники інших типів)

1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 «Кинджал»

32 крилаті ракети Х-101/"Іскандер-К»

6 крилатих ракет «Калібр»

«Зафіксовано прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях», — уточнили у відомстві.

Нагадаємо, на Львівщині — четверо загиблих. Саме Львів та область прийняли основний удар атаки.

Президент України Володимир Зеленський гнівно відреагував на нічний удар.

Про всі деталі нічного терору, який росіяни влаштували українцям, читайте у новині.