ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1530
Час на прочитання
1 хв

Терор України 5 жовтня: що летіло і скільки цілей збила ППО

Окупанти під час нічної атаки використали дрони та ракети. Є влучення.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки ворожого удару

Наслідки ворожого удару / © Getty Images

У ніч проти 5 жовтня Росія завдала комбінованого удару по території України. Окупантиз застосували ударні БпЛА, ракети повітряного, морського та наземного базування.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 549 засобів повітряного нападу:

  • 496 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів), близько 250 із них — «Шахеди»

  • 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»

  • 42 крилатих ракети Х-101/"Іскандер-К»

  • 9 крилатих ракет «Калібр» із акваторії Чорного моря

За попередніми даними, станом на 14.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 478 повітряних цілей:

  • 439 ворожих БпЛА типу «Shahed», «Гербера» (безпілотники інших типів)

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 «Кинджал»

  • 32 крилаті ракети Х-101/"Іскандер-К»

  • 6 крилатих ракет «Калібр»

«Зафіксовано прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях», — уточнили у відомстві.

Нагадаємо, на Львівщині — четверо загиблих. Саме Львів та область прийняли основний удар атаки.

Президент України Володимир Зеленський гнівно відреагував на нічний удар.

Про всі деталі нічного терору, який росіяни влаштували українцям, читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
1530
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie