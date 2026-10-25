Росіяни атакували Україну 159 дронами / © Associated Press

Реклама

У ніч проти 25 жовтня росіяни атакували Україну 159 дронами, зокрема типу «Shahed» (із них 92 — реактивні), S8000 «Бандероль»/«Дань-Т», «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія». ППО знешкодила 119 з них.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Реклама

Проте російські дрони влучили у 14 місцях, а уламки впали ще на девʼяти локаціях.

Реклама

Які міста та регіони потрапили під обстріли — що відомо

Полтава

У Полтаві російський БпЛА влучив у будівлю торгівельного комплексу. Інформація уточнюється. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Харків

У Харкові внаслідок російської атаки постраждали четверо людей, серед них троє рятувальників.

Увечері 24 жовтня ворожі війська знищили в Харкові останній будівельний центр «Епіцентр». Торговельний центр в Основ’янському районі атакували ракетами. Про атаку в Telegram повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Унаслідок удару по Основʼянському району пошкоджень зазнавав багатоквартирний житловий будинок. Комунальні служби міста усувають наслідки», — зазначив він.

Реклама

Пожежа у Харкові / © ДСНС

Запоріжжя

У Запоріжжі під ударом перебував торговельний центр. Постраждалих немає.

Вінниця

У Вінниці внаслідок російського удару по житловій багатоповерхівці постраждали шестеро людей, деякі квартири повністю знищені. В області пошкоджено пансіонат для людей похилого віку. З шістьох постраждалих одна людина була госпіталізована. Внаслідок масованої атаки в області також є руйнування об’єктів критичної та цивільної інфраструктури, пошкоджені приватні домоволодіння.

Наразі загоряння ліквідовані, рятувальники продовжують розбір завалів.

Окупанти вгатили по Вінниці / © ДСНС

Дніпро та область

У ніч проти 25 жовтня російські війська атакували об’єкти критичної інфраструктури Дніпра. За попередніми даними, загиблих і поранених немає.

Реклама

На місці працюють усі екстрені служби.

Наслідки атаки / © ДСНС

Унаслідок атаки на Дніпропетровську область загинули троє людей, ще 14 дістали поранення. Серед них — 11-річна дівчинка. П’ятеро поранених перебувають у лікарні у тяжкому стані.

У Нікопольському районі постраждали райцентр, а також Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Також пошкоджено приватний будинок. До лікарні у стані середньої тяжкості доправили 50-річного чоловіка.

Новини партнерів

Новини партнерів