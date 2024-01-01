Терор в новорічну ніч - це цілковито "по-російськи" - Труханов про атаку на Одесу

Ворог б'є по одеситам в новорічну ніч.

Є пошкоджені будинки та постраждалі в Одесі. Також відомо про одного загиблого.

Про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, який наразі знаходиться в одному з постраждалих будинків, терор в новорічну ніч - це цілковито «по-російськи».

«Кажуть, як новий рік зустрінеш - так його і проведеш. Так от, цього року Україна порушить це правило. Ми вистоїмо та переможемо. Бо на нашому боці - справедливість та Бог» - сказав Труханов.

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Нагадаємо, що раніше у Миколаєві сталися прильоти.

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