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Терор в новорічну ніч - це цілковито "по-російськи" - Труханов про атаку на Одесу

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Терор в новорічну ніч - це цілковито "по-російськи" - Труханов про атаку на Одесу

Ворожі дрони вчергове атакували Україну

Ворог б'є по одеситам в новорічну ніч.

Є пошкоджені будинки та постраждалі в Одесі. Також відомо про одного загиблого

Про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах. 

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, який наразі знаходиться в одному з постраждалих будинків, терор в новорічну ніч - це цілковито «по-російськи».  

«Кажуть, як новий рік зустрінеш - так його і проведеш. Так от, цього року Україна порушить це правило. Ми вистоїмо та переможемо. Бо на нашому боці - справедливість та Бог» - сказав Труханов.

Нагадаємо, що раніше у Миколаєві сталися прильоти

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Дата публікації
Перегляди
391
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