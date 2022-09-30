Терористичний удар ворога по Миколаєву та Дніпру: головні новини ночі 30 вересня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 30 вересня:
- Одну людину вбили, щонайменше двох поранили у Дніпрі унаслідок вибухів ворожих ракет. Читати далі –>
- Ворог атакував південні області, спрямувавши 5 дронів-камікадзе по Миколаївщині та 2 по Одещині. Читати далі –>
- Російські окупанти 2 ракетами атакували спальний житловий район. 1 ракета влучила в дев'ятиповерхівку, серйозні пошкодження, під завалами люди. Читати далі –>
- Мер Дніпра Борис Філатов розповів подробиці нічного обстрілу Дніпра російськими окупантами. Читати далі –>
- Жителі російського Бєлгорода повідомляють про дуже сильні звуки вибухів. Читати далі –>
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