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Терористичний удар ворога по Миколаєву та Дніпру: головні новини ночі 30 вересня

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Терористичний удар ворога по Миколаєву та Дніпру: головні новини ночі 30 вересня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 30 вересня:

  • Одну людину вбили, щонайменше двох поранили у Дніпрі унаслідок вибухів ворожих ракет. Читати далі –>
  • Ворог атакував південні області, спрямувавши 5 дронів-камікадзе по Миколаївщині та 2 по Одещині. Читати далі –>
  • Російські окупанти 2 ракетами атакували спальний житловий район. 1 ракета влучила в дев'ятиповерхівку, серйозні пошкодження, під завалами люди. Читати далі –>
  • Мер Дніпра Борис Філатов розповів подробиці нічного обстрілу Дніпра російськими окупантами. Читати далі –>
  • Жителі російського Бєлгорода повідомляють про дуже сильні звуки вибухів. Читати далі –>

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
6094
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