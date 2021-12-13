"Терорист, який "брав" банк і супермаркет": у Тернополі чоловік викликав поліцію, бо йому не продали випивку

"Терорист, який "брав" банк і супермаркет": у Тернополі чоловік викликав поліцію, бо йому не продали випивку

Чоловіка затримали.

У Тернополі на вулиці Лучаківського чоловік викликав поліцію та вибухотехніків, бо йому в супермаркеті не продали алкоголь.

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільщини.

Відомо, що о 2:00 12 грудня до поліції зателефонував невідомий, який повідомив, що він замінував один із супермаркетів у місті. Також "терорист" заявив, що у нього в заручниках перебуває близько ста людей.

На місце події прибули правоохоронці та інші екстрені служби. Проте, як виявилось, супермаркет працював у звичному режимі. Поліція все ж евакуювала працівників та відвідувачів магазину, під час огляду вибухівки не було знайдено.

Біля супермаркету поліція виявила і "мінера". Чоловік повідомив, що в супермаркеті йому не продали алкоголь і він вирішив так помститись. На відео, яке опублікувала поліція, чоловік кричить, що "він терорист, який "брав" банк і супермаркет". Відомо, що раніше чоловіка дійсно затримували за неправдиве повідомлення про замінування одного із банків.

Чоловіку інкримінують ч.2 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, вчинене повторно) Кримінального кодексу.

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