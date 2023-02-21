"Терористи в масках, а ці навіть не приховують своїх облич": Зеленський прокоментував послання Путіна

Президент України Володимир Зеленський прокоментував "послання" та ядерні погрози очільника Кремля Володимира Путіна, що він зробив під час виступу перед Федеральними зборами РФ.

Зеленський торкнувся цієї теми під час спільного із прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні брифінгу у Києві.

Президент зазначив, що РФ вже стала спілкуватися як терорист, а єдина відмінність між РФ та терористами полягає у тому, що терористи в масках, а в РФ навіть не приховують своїх облич.

"Різниця тільки у тому, що терористи в масках, а ці навіть не приховують своїх облич. Приблизно так. Виступ цієї людини тривав близько двох годин, а атакували і знищили інфраструктуру, вбили людей наших вони впродовж однієї. Ось, що ми бачимо: що вони говорять і що вони насправді роблять. Ну ми їх дотиснемо", - сказав Зеленський.

Президент також висловив співчуття близьким та рідним загиблих у Херсоні та наголосив, що саме для цього Україні потрібен захист неба. За його словами, по-іншому поки що захиститися від держави-терористки неможливо.

"Ну що можна сказати? Я не дивився його звернення через те, що саме у цей час відбувалися удари по Херсонщині", - зазначив він.

Зеленський також висловився щодо чергових погроз Путіна ядерною зброєю.

"Ну ми ж з вами дорослі люди. Ця людина спочатку ухвалила рішення про якісь залякування, а потім вже пов’язала це з якимись меседжами від США тощо. Це постійно відбувається. Серйозно вже на них ніхто не звертає увагу", - сказав він.

Нагадаємо, напередодні очільник США Джо Байден сказав, що президент РФ Володимир Путін має на меті знищити Україну. Але кремлівський диктатор уже зазнає поразки, а Захід підтримуватиме Україну, скільки буде потрібно.

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