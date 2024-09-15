Терористичні удари КАБами, підтоплення через негоду та ситуація на фронті: головне зі звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський повідомив про сотні авіаударів керованими авіабомбами, якими щодня тероризує ворог східні області України.

Про це він говорив під час традиційного вечірнього звернення у неділю, 15 вересня.

За його словами, лише в сьогоднішньому ударі по Харківщині було чотири авіабомби.

“Одна по Харкову, по будинку. Інші три – по селах в Харківській області. Сьогодні ж росіяни били такими бомбами по Сумщині, по нашій Донеччині. Загалом щодобово – не менше сотні таких авіаударів. За одну минулу добу – 128 керованих авіабомб”, - наголосив Зеленський.

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Український президент вважає, що протиставити цьому терору можна лише системне рішення щодо далекобійності, щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується.

“Це очевидне, логічне рішення. Ми пояснили вже всім партнерам, чому Україні дійсно потрібна достатня далекобійність. І кожен такий російський удар, кожен прояв російського терору, як сьогодні проти Харкова, проти нашої Сумщини, проти нашої Донеччини, – все це доводить, що далекобійність має бути – і має бути достатньою. Ми очікуємо відповідних рішень передусім від Сполучених Штатів, Британії, Франції, Німеччини, Італії – усіх, хто може своєю рішучістю допомогти в порятунку життів”, - наголосив він.

Президент Зеленський також повідомив про те, що сьогодні ж ремонтні бригади на Донеччині, які працювали під загрозою обстрілів, відновили подачу електрики людям у Краматорську, Слов’янську, Костянтинівці.

“Майже сто п’ятдесят тисяч мешканців Краматорського району були без світла через цей російський удар. І звичайно це героїзм наших людей, усіх, хто працює заради України, заради українців, що – попри все – відновлюється базове життєзабезпечення”, - наголосив він.

Про підтоплення на Одещині

Окрім того, український президент отримав доповідь заступника керівника Офісу щодо регіональної політики Віктора Микити стосовно ситуації на Одещині через негоду.

“Надзвичайні дощі цими днями, підтоплення в Одеській області. ДСНС України, обласна влада, місцева влада – всі задіяні. Є, на жаль, критичні ситуації і в країнах-сусідах – через ці екстремальні опади. За моїм дорученням міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України”, - повідомив Зеленський.

Про ситуацію на фронті

Також президенту України сьогодні доповідав головком ЗСУ Олександр Сирський.

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“Кожен день – незмінна увага фронту та нашій операції в Курській області. Покровський напрямок, Курахівський, Торецький, Купʼянський – я хочу подякувати кожному підрозділу, який дійсно захищає наші позиції. 46-та окрема аеромобільна бригада, десантники 79-ї бригади, 25-та окрема повітрянодесантна бригада, 54-та окрема механізована та 35-та окрема бригада морської піхоти. Дякую всім вам, воїни! Курська область – продовжуємо наші активні дії, і дуже важливо, що поповнюється “обмінний фонд” для нас, для нашої держави”, - зазначив президент Зеленський.

Зеленський про звірячі удари по Харкову та підтоплення на Одещині

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Російська Федерація перемістила бойові літаки, якими бомбардує українську енергетичну інфраструктуру, на недосяжну для звичайної зброї відстань. Саме тому Україні потрібен дозвіл на застосування західних далекобійних ракет.

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