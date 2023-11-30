Терористичні удари Росії по Херсонщині: серед мирних мешканців багато поранених, є загиблі

У четвер, 30 листопада, російські терористичні війська атакували населені пункти на визволеній від окупантів території Херсонської області. Серед цивільних багато поранених, є загиблі.

ТСН.ua зібрав інформацію про наслідки ворожих обстрілів та ударів.

Дар’ївка

Опівночі російські війська обстріляли село Дар’ївка, пошкодивши близько 10 житлових будинків, дитсадок та лікарню. У своїх помешканнях постраждали четверо місцевих жителів.

До лікарні було доправлено 59-річного чоловіка та 75-річну жінку. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Ще двом жінкам, 75 та 66 років, медичну допомогу надали на місці. Вони відмовилися від госпіталізації.

Херсон

Внаслідок російського обстрілу херсонського мікрорайону Корабел постраждав чоловік

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До лікарні звернувся 71-річний херсонець, який потрапив під ворожий удар близько 09:30. У нього діагностували вибухову травму, поранення грудної клітини та обличчя.

Потерпілому надали медичну допомогу. Подальше лікування він проходитиме амбулаторно.

Садове

У селі Садове поблизу Херсона під час ворожого артилерійського обстрілу загинуло троє людей.

59-річна місцева жителька перебувала на власному подвір’ї, коли ворог відкрив вогонь по селу. Також трагічно загинули двоє чоловіків 1970 і 1956 р.н. Усі вони отримали травми, несумісні з життям.

Берислав

У місті Бериславі росіяни близько 14.00 скинули з безпілотника вибуховий пристрій поблизу адміністративної будівлі.

22-річний хлопець отримав вибухову травму, контузію та поранення ноги. Важке поранення шиї та голови діагностували також у 37-річного чоловіка.

Потерпілі перебувають у лікарні, де їм надають медичну допомогу.

Нагадаємо, напередодні, 29 листопада, росіяни 107 разів обстріляли Херсонщину, випустивши 656 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

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