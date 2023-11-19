Терористичний удар росіян по Херсону: в якому стані поранена 6-річна дівчинка

Ймовірно, дитину доведеться перевезти до столичного медичного закладу для надання необхідної допомоги.

Шестирічна дівчинка, поранена внаслідок терористичного удару росіян по Херсону вранці 19 листопада, перебуває в реанімаційному відділення лікарні.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Лікарі виявили у неї мінно-вибухову травму, множинні осколкові поранення, проникаюче поранення грудної порожнини, загальну контузію, закриту черепно-мозкову травму, контузію легень. Також є підозра на уламок у судинному пучку грудної клітини”, - описав він стан постраждалої дитини.

За словами керівника області, після стабілізації стану маленької пацієнтки планується проведення КТ-обстеження, і, можливо, знадобиться її переведення до київського медзакладу.

“Зараз дівчинка під постійним наглядом лікарів і отримує всю необхідну допомогу. Бажаю їй скорішого одужання. Та сил і витримки родині”, - написав Олександр Прокудін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок терористичної атаки російської армії до лікарень міста Херсона було доставлено двоє жінок, одна з яких у важкому стані, та 6-річну дівчинку.

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