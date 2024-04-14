Тероризував доньку з дитиною: на Одещині тесть розстріляв з рушниці зятя

На Одещині чоловік, який вбив зятя, вислухав вирок - він отримав п’ять років позбавлення волі.

Про це повідомили у поліції регіону.

"Подія сталася 2019 року в селі Градениці за місцем проживання засудженого. Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що через постійні сімейні сварки та образи донька фігуранта з дитиною переїхала від свого чоловіка жити до батьків. Та це не вирішило проблеми: той навідувався до нового місця мешкання дружини та доньки, поводив себе агресивно, змушуючи повернутися додому, починав сварки з тестем, який ставав на захист доньки", - повідомили подробиці правоохоронці.

Наприкінці червня 2019 року ввечері між тестем та зятем вчергове виникла суперечка. Господар маєтку, перебуваючи у стані сильного душевного хвилювання, схопив мисливську рушницю та вистрілив у зятя. Від отриманих поранень той загинув на місці події.

Дослідивши матеріали провадження та докази, які надали поліцейські, суд визнав обвинуваченого винним у скоєному і призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Раніше стало відомо, що на Прикарпатті двоє рецидивістів вбили чоловіка, а тіло його закопали у лісі.

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