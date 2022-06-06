Тероризував матір та розгромив оселю: за домашнє насильство жителя Житомирської області ув’язнили вдруге

38-річний чоловік, який ніде не працював, постійно пиячив та вимагав гроші у матері.
Жителя Житомирської області вдруге ув’язнили за психологічне насильство над матір'ю. Чоловік повинен відсидіти 2 роки.
Про це повідомила пресслужба Житомирської обласної прокуратури.
"Новоград-Волинська окружна прокуратура підтримала обвинувачення стосовно 38-річного місцевого жителя за фактом систематичного вчинення ним домашнього насильства стосовно матері (ст.126-1 КК України). Вироком суду його визнано винним та призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі", – йдеться у повідомленні.
Прокурори у суді довели, що чоловік постійно знущався з матері.
"Ніде не працюючи, жив за рахунок 58-річної потерпілої, постійно вимагав у неї гроші на власні потреби, зокрема на алкогольні напої. Обвинувачений ображав матір лайливими словами, шарпав за одяг, погрожував фізичною розправою, вчиняв погроми у її помешканні, де також проживав", – пише пресслужба прокуратури.
До того ж, це вже другий вирок, винесений судом за домашнє насильство над матір’ю. Раніше, крім неодноразових адміністративних покарань, він був ув’язнений строком на один рік, однак, не змінив свою поведінку.
Поки суд розглядав справу, зловмисник продовжував насильство.
Нагадаємо, священника УГКЦ зі Львова вже двічі за рік притягнули до відповідальності за домашнє насильство. Чоловік агресивно себе поводив з дружиною, матюкався до неї та погрожував розправою.
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