Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Тероризує родину: у Херсоні батько вижив з дому матір з малою дитиною

Тероризує родину: у Херсоні батько вижив з дому матір з малою дитиною

ГУ НП в Херсонській області

Жінка боїться перебувати з чоловіком в оселі.

У Херсоні чоловік вигнав з дому 21-річну дружину з півторарічною донькою. Мати звернулася до поліції.

Про це повідомили у поліції Херсонської області.

За словами жінки, чоловік вчиняє фізичне та психологічне насильство, а також вигнав її з дому. 

Крім того, чоловік вживає заборонені речовини, тож вона боїться проживати з ним разом. Батьків заявниця не має, а рідна сестра мешкає в іншому місті, тож жити їй ніде. 

Наразі поліцейські помістили потерпілу з дитиною у Кризовий центр для жертв домашнього насильства, де їй нададуть необхідну юридичну та психологічну допомогу. 

У відношенні кривдника поліцейські склали адміністративний протокол.

Нагадаэмо, у  ЖМ "Райдужний" під Одесою на камери відеоспостереження потрапила сімейна пара, яка жорстоко поводилася зі своєю дитиною.

Також у Херсоні на території автостанції поліцейські виявили жінку з маленькою дитиною. Вони там перебували вже декілька днів.

Новини України: в аквапарку Дніпра загинула дитина

Новини України: в аквапарку Дніпра загинула дитина
Наступна публікація