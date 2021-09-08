Тероризує родину: у Херсоні батько вижив з дому матір з малою дитиною

Тероризує родину: у Херсоні батько вижив з дому матір з малою дитиною

Жінка боїться перебувати з чоловіком в оселі.

У Херсоні чоловік вигнав з дому 21-річну дружину з півторарічною донькою. Мати звернулася до поліції.

Про це повідомили у поліції Херсонської області.

За словами жінки, чоловік вчиняє фізичне та психологічне насильство, а також вигнав її з дому.

Крім того, чоловік вживає заборонені речовини, тож вона боїться проживати з ним разом. Батьків заявниця не має, а рідна сестра мешкає в іншому місті, тож жити їй ніде.

Наразі поліцейські помістили потерпілу з дитиною у Кризовий центр для жертв домашнього насильства, де їй нададуть необхідну юридичну та психологічну допомогу.

У відношенні кривдника поліцейські склали адміністративний протокол.

Нагадаэмо, у ЖМ "Райдужний" під Одесою на камери відеоспостереження потрапила сімейна пара, яка жорстоко поводилася зі своєю дитиною.

Також у Херсоні на території автостанції поліцейські виявили жінку з маленькою дитиною. Вони там перебували вже декілька днів.

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