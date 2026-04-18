Реклама

Терорист, який влаштував стрілянину на вулицях Києва і взяв у заручники відвідувачів супермаркету, розстрілював людей впритул. Зброя, з якої він стріляв, була зареєстрованим карабіном.

Про це повідомив на пресконференції міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, стрілець починав рух з вулиці Деміївської, де убив чотирьох людей. П’ятою жертвою став заручник у супермаркеті «Велмарт».

Реклама

«Він підходив до кожної людини… він просто розстрілював людей впритул — ви бачили вже відео — тому шансів вижити у людей було дуже мало. Але стріляв одиночними, тому що це карабін, який стріляє одиночними», — пояснив міністр.

Ігор Клименко додав, що у стрільця була зброя — зареєстрований карабін, який він намагався перереєструвати 2025 року, звернувшись до відповідних дозвільних органів.

Слідство повинно встановити, який орган видавав йому медичну довідку для оформлення дозволу на зброю.

«Цей громадянин, 1968 року народження, швидше за все, пенсіонер… Я не підтверджую на даний момент [що злочинець мав російське громадянство]. Буде слідство — воно буде підтверджувати або спростовувати цю інформацію», наголосив міністр.

Реклама

Зараз на місці стрілянини працюють слідчі, експерти-криміналісти, оперативний персонал, також працює патрульна поліція, яка перекривала рух, перемовники, кінологи, вибухотехніки, слідчі Служби безпеки України. Кваліфікацію скоєного злочинну визначатиме прокуратура.

Стрілянина к Києві — що відомо

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва невідомий чоловік розпочав стрілянину по людях на вулиці. Згодом він увірвався у супермаркет «Велмарт» на Голосіївському проспекті, зробивши заручниками людей, які прийшли за покупками.

Внаслідок стрілянини п’ятеро людей загинуло, ще 10, серед яких дитина, були госпіталізовані з пораненнями.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, зловмисник, який вбив людей у Києві, — 58-річний уродженець Москви.

Реклама

Терориста ліквідували під час штурму супермаркету, де він утримував заручників.