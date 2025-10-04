ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
292
3 хв

Терористичний удар по цивільних у Шостці: пошкоджено вокзал, немає світла, газу та води

За інформацією міського голови Шостки, внаслідок ворожого удару двоє поранених перебувають в реанімації.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Удар по вокзалу у Шостці

Удар по вокзалу у Шостці / © із соцмереж

У суботу, 4 жовтня, російська терористична армія завдала масованого удару безпілотниками по цивільних об’єктах у місті Шостка на Сумщині. Пошкоджено електричну мережу, водогін та систему газопостачання. Внаслідок атаки по вокзалу у Шостці госпіталізовано 8 поранених.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про безпрецедентну терористичну атаку ворога.

Удар по потягах на вокзалі

В обідній час ворог ударними безпілотниками атакував залізничний вокзал у Шостці.

«Це був прицільний удар по цивільному об’єкту — у той момент там перебували десятки людей, тривала посадка на потяги», — повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Внаслідок атак пошкоджено пасажирський потяг сполученням «Шостка–Київ» та приміський поїзд.

Після першого вибуху над вокзалом кружляв безпілотник, який заважав ліквідувати наслідки, а згодом росіяни завдали повторного удару.

До медичних закладів доставлено вісьмох поранених, серед постраждалих — троє дітей віком 8, 11 і 14 років. Старша дитина — хлопчик у стані середньої тяжкості.

Міський голова Шостки Микола Нога у своєму зверненні до мешканців громади повідомив про двох поранених внаслідок удару, які перебувають в реанімації.

У прокуратурі Сумської області повідомили, що після ворожої атаки дрона на залізничний вокзал виявили тіло загиблого пасажира.

У вагоні одного з поїздів, у який влучив безпілотник, знайшли тіло 71-річного чоловіка, який загинув на місці.

Скасовані рейси

В «Укрзалізниці» повідомили, що через пошкодження рухомого складу внаслідок ворожого обстрілу тимчасово не курсуватиме низка приміських рейсів Сумщини.

У суботу, 4 жовтня, не курсуватимуть потяги:

  • №967 Терещенська — Новгород-Сіверський;

  • №968 Новгород-Сіверський — Терещенська;

  • №6705 Терещенська — Новгород-Сіверський;

  • №6706 Новгород-Сіверський — Терещенська.

У неділю, 5 жовтня, тимчасово не відпрвавляться в рейс:

  • №6701 Терещенська — Новгород-Сіверський;

  • №6702 Новгород-Сіверський — Терещенська;

  • №967 Терещенська — Новгород-Сіверський;

  • №968 Новгород-Сіверський — Терещенська;

  • №6705 Терещенська — Новгород-Сіверський;

  • №6706 Новгород-Сіверський — Терещенська.

Місто без світла, газу та води

Міський голова Шостки Микола Нога назвав безпрецедентним масований обстріл громади безпілотниками.

«Росіяни били по критичній інфраструктурі — пошкоджені електромережа, водогін, газорозподільча станція», — сказав він.

Через удари ворога знеструмлені місто Шостка та частина району.

У Сумській філії «Газмережі» звернулися до мешканців населених пунктів Шостка, Вороніж, Богданка, Ображіївка, Ковтунове, Миронівка, Крупець та Шкирманівка з проханням тимчасово обмежити споживання природного газу.

«Будь ласка, мінімізуйте використання газових приладів до завершення аварійно-відновлювальних робіт. Це необхідно для стабілізації тиску в мережі та безпеки споживачів», — йдеться у повідомленні.

У зв’язку з відсутністю електроенергії та газопостачання у Шосткинській громаді, організовано безкоштовне гаряче харчування для дітей.

Як повідомив міський голова Микола Нога, родини, які не мають можливості забезпечити дитину теплою їжею, можуть звернутися до Шосткинської дитячої лікарні, в суботу, 4 жовтня, — від 17:00 до 20:00, у неділю, 5 жовтня, — від 8:00 до 12:00.

Нагадаємо, у ніч проти 3 жовтня Росія вкотре влаштувала масовану ракетно-дронову атаку на Україну. Під ударами опинилися Харківська, Одеська, Сумська, Дніпропетровська, Київська, Черкаська, Вінницька, Житомирська та Запорізька області.

Під нічним обстрілом опинилася енергетична інфраструктура України.

