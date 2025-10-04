- Дата публікації
Терористичний удар по цивільних у Шостці: пошкоджено вокзал, немає світла, газу та води
За інформацією міського голови Шостки, внаслідок ворожого удару двоє поранених перебувають в реанімації.
У суботу, 4 жовтня, російська терористична армія завдала масованого удару безпілотниками по цивільних об’єктах у місті Шостка на Сумщині. Пошкоджено електричну мережу, водогін та систему газопостачання. Внаслідок атаки по вокзалу у Шостці госпіталізовано 8 поранених.
ТСН.ua зібрав усе, що відомо про безпрецедентну терористичну атаку ворога.
Удар по потягах на вокзалі
В обідній час ворог ударними безпілотниками атакував залізничний вокзал у Шостці.
«Це був прицільний удар по цивільному об’єкту — у той момент там перебували десятки людей, тривала посадка на потяги», — повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.
Внаслідок атак пошкоджено пасажирський потяг сполученням «Шостка–Київ» та приміський поїзд.
Після першого вибуху над вокзалом кружляв безпілотник, який заважав ліквідувати наслідки, а згодом росіяни завдали повторного удару.
До медичних закладів доставлено вісьмох поранених, серед постраждалих — троє дітей віком 8, 11 і 14 років. Старша дитина — хлопчик у стані середньої тяжкості.
Міський голова Шостки Микола Нога у своєму зверненні до мешканців громади повідомив про двох поранених внаслідок удару, які перебувають в реанімації.
У прокуратурі Сумської області повідомили, що після ворожої атаки дрона на залізничний вокзал виявили тіло загиблого пасажира.
У вагоні одного з поїздів, у який влучив безпілотник, знайшли тіло 71-річного чоловіка, який загинув на місці.
Скасовані рейси
В «Укрзалізниці» повідомили, що через пошкодження рухомого складу внаслідок ворожого обстрілу тимчасово не курсуватиме низка приміських рейсів Сумщини.
У суботу, 4 жовтня, не курсуватимуть потяги:
№967 Терещенська — Новгород-Сіверський;
№968 Новгород-Сіверський — Терещенська;
№6705 Терещенська — Новгород-Сіверський;
№6706 Новгород-Сіверський — Терещенська.
У неділю, 5 жовтня, тимчасово не відпрвавляться в рейс:
№6701 Терещенська — Новгород-Сіверський;
№6702 Новгород-Сіверський — Терещенська;
№967 Терещенська — Новгород-Сіверський;
№968 Новгород-Сіверський — Терещенська;
№6705 Терещенська — Новгород-Сіверський;
№6706 Новгород-Сіверський — Терещенська.
Місто без світла, газу та води
Міський голова Шостки Микола Нога назвав безпрецедентним масований обстріл громади безпілотниками.
«Росіяни били по критичній інфраструктурі — пошкоджені електромережа, водогін, газорозподільча станція», — сказав він.
Через удари ворога знеструмлені місто Шостка та частина району.
У Сумській філії «Газмережі» звернулися до мешканців населених пунктів Шостка, Вороніж, Богданка, Ображіївка, Ковтунове, Миронівка, Крупець та Шкирманівка з проханням тимчасово обмежити споживання природного газу.
«Будь ласка, мінімізуйте використання газових приладів до завершення аварійно-відновлювальних робіт. Це необхідно для стабілізації тиску в мережі та безпеки споживачів», — йдеться у повідомленні.
У зв’язку з відсутністю електроенергії та газопостачання у Шосткинській громаді, організовано безкоштовне гаряче харчування для дітей.
Як повідомив міський голова Микола Нога, родини, які не мають можливості забезпечити дитину теплою їжею, можуть звернутися до Шосткинської дитячої лікарні, в суботу, 4 жовтня, — від 17:00 до 20:00, у неділю, 5 жовтня, — від 8:00 до 12:00.
Нагадаємо, у ніч проти 3 жовтня Росія вкотре влаштувала масовану ракетно-дронову атаку на Україну. Під ударами опинилися Харківська, Одеська, Сумська, Дніпропетровська, Київська, Черкаська, Вінницька, Житомирська та Запорізька області.
Під нічним обстрілом опинилася енергетична інфраструктура України.